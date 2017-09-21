СБУ: Наливайченко вызвали из-за перелетов Медведчука в РФ

В СБУ заявляют, что лидер партии "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко вызван на допрос из-за перелетов руководителя ОО"Украинский выбор" Виктора Медведчука в Россию.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В службе сообщили, что Главное следственное управление СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

"В ходе расследования исследуются факты содействия сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и СБУ, бывшим высокопоставленным лицам и руководителям правоохранительных органов в незаконных пересечениях границы Украины в течение 2014 - 2015 годов", - указывается в службе.

"Установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение госграницы Украины одним из бывших руководителей СБУ, который вместе с лидером ОО" Украинский выбор "Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля", - отмечается в сообщении.

По данному факту одному из сотрудников СБУ вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.

"В ходе расследования возникла необходимость допросить в качестве свидетеля бывшего главу СБУ Наливайченко в связи с чем последний со строгим соблюдением требований, установленных действующим уголовным процессуальным законодательством Украины, был вызван на допрос в СБУ и 21.09.2017 допрашивается об известных ему обстоятельствах совершения указанного выше уголовного преступления ", - пояснили в СБУ.

Как объяснил "Украинской правде" коллега Наливайченко Маркиян Лубкивский, от СБУ поступили две повестки, в обоих из них указан один и тот же номер производства №22016000000000274, о котором ранее писала УП. Там шла речь о другой статье.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская объяснила "Украинской правде", что в производстве есть несколько статей. Поэтому в реестре судебных решений упоминается ч. 1 ст. 109 УК Украины.

"Это дело открыто в 2016 году по одной статье, но в ходе расследования добавился ряд статей", - отметила она, но не конкретизировали, о которых еще статьи идет речь.

Как известно, согласно повестке, которая есть у "Украинской правды", Наливайченко был вызван на допрос в рамках производства №22016000000000274.

Согласно реестру судебных решений, в этом производстве есть минимум два опубликованных решения.

Согласно фабуле, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК Украины. Речь идет о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Из материалов уголовного производства усматривается, что к этой незаконной деятельности причастны государственные и неправительственные центры Российской Федерации.

Эти организации, по материалам следствия, для осуществления своей деятельности используют воздушное судно частной авиакомпании "GEM AVIATION", которое принадлежит лидерам общественного движения "Украинский выбор - право народа".

"Неустановленные лица, в т.ч. ряд представителей прежней власти в Украине на борту указанного воздушного судна перемещаются в РФ без внесения официальных сведений в соответствующих информационных систем с целью получения соответствующих задач и инструкций по созданию и деятельности на территории Украины так называемых" территориальных общин ", - считают следователи.

Оксана Коваленко, УП