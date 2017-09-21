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Телеканалы "Украина" и "Интер" лидируют по "джинсе" – СМИ

Четверг, 21 сентября 2017, 16:20

В течение последнего месяца лета теленовости выпустили 225 сомнительных сюжетов.

Об этом говорится в обзоре основных трендов манипуляций августа в исследовании Медиа Sapiens "Манипуляции и трэш в новостях: тенденции августа".

Наиболее манипулятивными телеканалами месяца стали "Украина" и "Интер", которые кроме "джинсы" спекулировали на убийствах и психических заболеваниях.

"Эти двое выпустили течение августа 181 сомнительный сюжет, в четыре раза больше, чем шесть следующих телеканалов вместе. Формальное первенство при этом получила "Украина" (93 сюжеты)", – говорится в исследовании.

"Чтобы понять, откуда у канала Ахметова такие показатели, достаточно взглянуть на инфографику пиара ниже: двое из трех политиков пиарятся в "Сегодня": каждый третий рекламный сюжет телеканала – об Ахметове.  У "Подробностей" же немного другая тактика - здесь большинство "заказных" материалов критические", – отмечают медиаэксперты.

 

Относительно пиара то в августе свое лицо на телеканалах чаще всего видел депутат БПП Сергей Каплин.

"Интер" показал сюжеты с его участием 23 раза. Нардеп выбился в лидеры, ведь другие политики обычно не создают информационных поводов во время каникул в Верховной Раде. Петра Порошенко, например, пиарили вдвое реже, Владимира Гройсмана – в четыре раза", – отмечают эксперты.

"Секрет Каплина заключается в том, что ему не нужны актуальные информационные поводы, чтобы появиться на телевидении."Интер" может показывать его заявления о событиях годичной и более давности, если они только критикуют "Народный фронт" или других местных врагов", – говорится в исследовании.

А юридическое пиарное первенство сохраняет Ринат Ахметов.

 

Лидером антипиара стал "Народный фронт": в августе об этой политической силе вышло 19 критических сюжетов на телеканале "Интер".

Эта политсила "продолжил свое "победное" шествие, которое стартовало еще в марте. Даже приход на "Интер" нового врага в виде Вадима Рабиновича (ему в августе выделили три критических сюжета), кампания против следователя МВД Дмитрия Бута (шесть сюжетов), история "шизофрении Ильи Кивы" (четыре сюжета) не смогли поколебать позиции "фронтовиков".

Также медиаэксперты отметили августовскую кампанию против Саакашвили на телеканале "Украина", ему здесь посвятили 11 сюжетов и обвинения в убийствах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: телевидение
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