Комитет согласовал закон о гастролях российских артистов в Украине

Комитет по вопросам культуры поддержал законопроект, по которому российских артистов можно приглашать в Украину только после разрешения Службы безопасности.

Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.

"Комитет по вопросам культуры ВР поддержал законопроект об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан РФ. Голосование на следующей недели", - написал Кириленко.

Как сообщалось, 11 июля в Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине". Им, в частности, предлагается обязать организаторов мероприятий в Украине перед тем, как пригласить российского артиста, подать в СБУ запрос, чтобы узнать, не запрещен ли этому артисту въезд в Украину.

Украинская правда