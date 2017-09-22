"Россети" возьмут под контроль электросети в Крыму

Российская энергетическая компания "Россети" готовится взять под контроль электросети в Крыму, в связи с чем может попасть под западные санкции.

Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным источника издания в Минэнерго, "Россети" в ближайшее время станут ключевым акционером нового АО "Крымэнерго", получив из бюджета на развитие актива до 9 млрд руб. в 2018–2020 годах.

В раскрытой 18 сентября структуре федерального бюджета на 2018–2020 годы отмечается, что 6 млрд руб. поступят "Россети" уже в 2018 году, 2,87 млрд руб. – в 2019 году и 227,2 млн руб. – в 2020 году.

Источник отмечает, что в первую очередь реконструируют "южный транзит" – ЛЭП 110 кВ вдоль Южного берега Крыма, также модернизируют противоаварийную автоматику.

До 2020 года на полуострове запланировано строительство 1,5 тысяч км сетей.

В Минэнерго рассказали, что все электросети, построенные в рамках программы, а также сети ГУП "Крымэнерго" перейдут в казну РФ и после этого будут переведены на баланс АО "Крымэнерго".

"Будет заключено акционерное соглашение между РФ и Республикой Крым об особом порядке управления акциями АО, предполагается, что доля республики составит 25% плюс 1 акцию", - пояснили в Минэнерго.

"Россети" до сих пор не афишировали планы по выходу в Крым, было известно только об участии холдинга в ООО "Севастопольэнерго" (предположительно, 50+1%).

К октябрю "Россети" планировали создать СП с городом и перевести на его баланс активы, принадлежащие сейчас зарегистрированному в Украине ЭК "Севастопольэнерго", которую связывают с членом Совета федерации Александром Бабаковым и президентом ФК ЦСКА Евгением Гинером.

Эта схема позволит контролировать сети города и инвестировать в инфраструктуру, "Россети" планировали вложить в предприятие до 2 млрд руб.

Однако желание взять под контроль электросети в Крыму создает для "Россетей" реальный риск попасть под западные санкции.

Это в июне признавал экс-глава "Россетей" Олег Бударгин. Он отмечал, что при выходе на рынок полуострова есть "определенные риски" санкций, но подчеркивал, что "после того, как людей оставили без электричества, мы ("Россети" – ред.) просто должны быть там".

Подтверждает риск санкций и ограничений поставок оборудования и исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов, но ожидает, что "Россети" войдут в проект "достаточно открыто", поскольку необходимо контролировать расходование денежных средств.

Со скандалами вокруг оборудования уже столкнулось ООО "ВО "Технопромэкспорт"" "Ростеха", которое не смогло напрямую закупить газовые турбины Siemens для строящихся в Крыму ТЭС и скрыло поставку за схемой с перепродажей.

Впрочем, с сетями ситуация проще: эту технику во многом производят и российские заводы, кроме того, сами "Россети" сейчас сокращают закупки импортного оборудования.

Как известно, основной сетевой инфраструктурой полуострова сейчас управляет ГУП "Крымэнерго", которое принадлежит Минтопэнерго Крыма.

"Крымэнерго" обслуживает около 800 тысяч бытовых потребителей и 23 тысячи юрлиц.

На его балансе 15 подстанций 220–330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32,9 тыс. км ЛЭП.