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Эксперты: Будапештский меморандум не дает никаких гарантий безопасности Украине

Суббота, 23 сентября 2017, 07:51

Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, на самом деле не давал Украине никаких гарантий защиты ее территориального суверенитета со стороны подписантов.

С такими выводами в ходе дискуссии "Должны ли США вооружать Украину", которая состоялась в пятницу в аналитическом центре Atlantic Council, согласились ведущие эксперты-международники, включая экс-посла США в Украине Джона Хербста и бывшего замгенсека НАТО Александра Вершбоу, передает "Голос Америки".

"Я приведу слова Строуба Тэлбота, который сейчас является вице-президентом центра Brookings Institution, а в прошлом был заместителем Государственного секретаря США и возглавлял переговоры по поводу Будапештского меморандума. Он буквально сказал:" Это не означает, что США готовы прийти на помощь Украине, если на нее будет осуществлено военное нападение". Поэтому никакой гарантии предоставления какой-либо защиты в меморандуме нет", - заявил Уильям Ругер, вице-президент исследовательского центра Charles Koch Institute.

"Более того, такие эксперты, как Иво Даалдер и Майк Огенлон указывали, что даже статья 5- ая Устава НАТО ничего конкретно не гарантирует. Можно хоть жесткое заявление сделать в ответ на нападение на одну из стран-членов", - добавил он.

Вершбоу в свою очередь заявил, что Будапештский меморандум не содержит механизма реализации и "к сожалению для украинцев не был гарантией безопасности".

"Думаю, украинцы чувствуют, что их "кинули" на 3 или 4-й по размерам ядерный арсенал в мире", - добавил он.

При этом он отметил, что хоть и правовых обязательств в соответствии с меморандумом нет, имеется "как минимум моральное обязательство сделать то, что в наших силах, чтобы помочь Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность", -

Вершбоу также добавил, что считает предоставление Украине летальных оборонительных вооружений частью такого "морального" долга.

"Нет никаких сомнений, что Будапештский меморандум не гарантирует Украине безопасность. США предоставили Украине не гарантии, а заверения", - заявил Хербст.

Другой участник дебатов профессор The City College of New York Раджан Менон также отметил, что у Украины нет гарантий безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраина
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