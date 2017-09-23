Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 27 обстрелов, 1 военный ВСУ получил ранения

Суббота, 23 сентября 2017, 08:12
Сутки в АТО: 27 обстрелов, 1 военный ВСУ получил ранения

За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь в зоне АТО, в результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Украинские военные 19 раз отвечали на обстрелы сепаратистов из оружия, не запрещенного мирными договоренностями.

Вечером и ночью боевики трижды били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и Каменки. Из этого же оружия они дважды открывали огонь в окрестностях Зайцево и Невельского. Также под обстрелами террористов оказались опорные пункты ВСУ вблизи шахты Бутовка и Песков.

На Приморском направлении боевики применяли автоматические гранатометы возле Водяного, а пулеметы - неподалеку Гнутово. Кроме того, под пулеметный огонь боевиков попали укрепления сил АТО на подступах к Талаковке и Павлополю.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Темы: Вооруженные силыАТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Вооруженные силы
На Таврическом направлении есть продвижение вперед: потери врага почти две роты
За минувшие сутки произошло 32 боевых столкновения с врагом – Генштаб
Сырский объяснил стратегическое значение Бахмута: созданы все условия, чтобы вернуть город
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: