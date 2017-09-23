"Нафтогаз" продаст почти все свои "Мерседесы"

НАК "Нафтогаз Украины" продаст 59 из 62 автомобилей, которые сейчас принадлежат компании, в том числе автопарк Мерседесов.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном пресс-службой "Нафтогаза".

Отмечается, что для продажи Мерседесов Нафтогаз "подал документы и ожидает необходимые согласования Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Фонда государственного имущества, Министерства юстиции и Кабинета министров Украины".

По данным компании, вместо Мерседесов "Нафтогаз" арендует у ДК "Газ Украины" 5 автомобилей Фольксваген, 37 автомобилей марки Шкода Octavia и Superb.

"Газ Украины" закупил автомобили за средства, которые удалось получить у коммерческих компаний-должников по долгам прошлых лет. Компания приобрела автомобили "Шкода", собранные в Закарпатской области, у официального дилера производителя", - говорится в сообщении.

Украинская правда