Участник АТО умер на полигоне в Ровенской области

На полигоне в Ровенской области умер 46-летний участник антитеррористической операции Михаил Сидор.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Запад", пишут Украинские новости.

Согласно сообщению, по предварительным выводам причиной смерти, произошедшей 22 сентября, стала остановка сердца.

По данным Ровенской обладминистрации, в феврале на полигоне умерли 3 мобилизованных, причина смерти двух из них - злоупотребление алкоголем.

В апреле от злоупотребления алкоголем умерли еще двое военнослужащих.