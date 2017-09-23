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Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного - СЦКК

Суббота, 23 сентября 2017, 14:54

В пятницу под огонь боевиков ОРДО попали жилые кварталы поселков Зайцево и Гранитное в Донецкой области.

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"22 сентября около 21:30 во время обстрела позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Зайцево-Северное под огонь противника также попали его жилые кварталы", - отметили в СЦКК.

"В результате обстрела НЗФ ОРДО из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия повреждена крыша жилого дома по улице Майорская, 27. Никто из местных жителей не пострадал", - добавили в сообщении.

Кроме того, под огонь боевиков попали жилые кварталы поселка Гранитное.

"В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов НЗФ ОРДО от воспалительного боеприпаса загорелся жилой дом по улице Куинджи, 18. Пожар удалось локализовать силами местных жителей. К счастью, никто из гражданского населения не пострадал", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявила, что боевики ОРДО в очередной раз нарушили "школьное" перемирие.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, 1 получил ранения во время вражеского обстрела в Невельском.

Темы: АТОДонбасс
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