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Украинская паралимпийская сборная по футболу стала чемпионом мира

Воскресенье, 24 сентября 2017, 03:15

Паралимпийская сборная Украины по футболу победила команду Ирана со счетом 1: 0, завоевав титул чемпиона мира.

Об этом руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич написал в facebook.

"Верил, что украинские паралимпийские футболисты снова станут чемпионами мира. Только что со счетом 1:0 украинские паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе. Гордый от того, что мы делаем для украинского государства, для украинского народа в это нелегкое время в истории нашего государства. С победой Украины Слава Украине! ", - написал он.

Ранее в полуфинале чемпионата мира по паралимпийскому футболу, который проходит в Аргентине, украинская сборная победила команду из России со счетом 6: 4.

Темы: спорт
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