Мадрид назначил своего начальника полиции Каталонии

Власти Испании назначили нового начальника местной полиции Каталонии с целью недопущения референдума о независимости.

Об этом, ссылаясь на генеральную прокуратуру страны, сообщает BBC.

Полковник гражданской гвардии Диего Перес де лос Кобос станет главой и каталонской ("Моссос д'Эскуадра"), и испанской полиции в автономном регионе.

Этот шаг власти в Мадриде обосновали необходимостью достижения лучшей координации действий правоохранительных сил. В испанской генпрокуратуре считают, что назначение Кобоса оправдано законом, который регулирует совместные операции в автономном регионе.

Однако власти Каталонии отказались принимать постановление, посчитав, что это является вмешательством в дела местной полиции.

Пока неясно, как местные власти и полиция могут не выполнить распоряжение Мадрида.

В регион стягивают тысячи полицейских для недопущения референдума о независимости, назначенного на 1 октября.

Полиция также конфисковала миллионы бюллетеней для проведения референдума. Испания взяла под контроль финансы Каталонии для блокировки плебисцита.

Конституционный суд признал его незаконным, однако лидеры Каталонии не намерены от него отказываться.