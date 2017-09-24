Итальянская телекомпания разместила на сайте карту с Крымом в составе РФ

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания требует от итальянской телекомпании World Fashion Channel Europa S. R. L. убрать со своего сайта карту, где аннексированный Крым отнесен к России.

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

"На сайте телекомпании зафиксирован факт размещения карты Российской Федерации, которая охватывает территорию аннексированной Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что это "противоречит части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" ... и части первой статьи 7 Европейской конвенции о трансграничном телевидении ... поскольку направлено на разжигание вражды и посягательство на территориальную целостность Украины".

Поэтому регулятор обратился к телекомпании с требованием убрать со своего сайта недостоверную карту.

"В другом случае в Национального совета будут основания рассматривать зафиксированные нарушения норм законодательства как недружественное отношение к украинским зрителям и к государству Украина в целом", - подчеркнули в Нацсовете.

Если телекомпания не выполнит требований регулятора, может быть прекращена трансляция программы "World Fashion Channel" на территории Украины.

Как сообщалось, итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport извинилось за то, что в одной из своих статей обозначило Крым российской территорией.