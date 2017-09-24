Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии в приюте для беженцев убили гражданина Украины

Воскресенье, 24 сентября 2017, 13:23

28-летний гражданин Украины скончался в результате конфликта в общежитии для беженцев в немецком городе Еггеленфельд (Нижняя Бавария).

Об этом сообщает BR24.de, передает "Европейская правда".

Украинец жил в одной комнате с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними вспыхнул конфликт, в результате которого украинец получил настолько тяжелые травмы, что скончался еще в общежитии.

47-летний подозреваемый был арестован полицией в приюте. Сегодня он должен предстать перед судом для избрания меры пресечения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: украинцыубийствоГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
украинцы
Ссоры во время войны: как подготовиться к новому "сезону"
Командир, за которым хотелось идти. История комбата 128-ой бригады Маэстро, погибшего в 26 лет
Скорбь в еврейской общине: сопровождение во время потерь и память об усопших
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: