В Германии в приюте для беженцев убили гражданина Украины

28-летний гражданин Украины скончался в результате конфликта в общежитии для беженцев в немецком городе Еггеленфельд (Нижняя Бавария).

Об этом сообщает BR24.de, передает "Европейская правда".

Украинец жил в одной комнате с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними вспыхнул конфликт, в результате которого украинец получил настолько тяжелые травмы, что скончался еще в общежитии.

47-летний подозреваемый был арестован полицией в приюте. Сегодня он должен предстать перед судом для избрания меры пресечения.