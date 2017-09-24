В РФ устроили акцию против войны с Украиной

В Санкт-Петербурге около 200 человек собрались на несанкционированную акцию "Марш мира" против войны с Украиной, однако полиция не дала участникам мероприятия пройти по Невскому проспекту.

Как сообщает УНИАН, участники вышли на акцию с желто-голубыми флагами, шарфиками и лентами в цвет украинского флага.

Один из участников акции пришел с плакатом "Путин – это война".

На месте проведения акции также присутствуют сторонники действующего российского режима из Национально-Освободительного движения (НОД).

Мероприятие проходит спокойно и на данный момент без провокаций. Полиция усилила меры безопасности, у Казанского собора припаркованы автозаки.



Как сообщает российское издание "Фонтанка", полиция помешала "Маршу мира" пройти от Казанского собора по Невскому проспекту.

"Полиция преградила путь части группы, из-за чего митингующие остались у Казанского. Протестующие с шариками желтого и голубого цвета, а также белыми шариками с изображением голубя в руках отправились к Адмиралтейству", - отмечается в сообщении.

При этом полиция предупреждает собравшихся через громкоговорители, что акция - несогласованная и нарушителей будут задерживать.

Фото Сергея Николаева

У Санкт-Петербурзі кілька сотень людей вийшли на несанкціоновану акцію проти війни з Україною pic.twitter.com/PW0qal71DG — Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 24, 2017

По данным российского издания "Росбалт", "Марш мира" завершился на Сенатской площади, по ее итогам никто не задержан.

"Активисты не стали скандировать каких-либо лозунгов после предупреждений со стороны полицейских о возможных санкциях за нарушение общественного порядка. Вместо этого они выпустили в небо синие и желтые воздушные шары. Часть оппозиционеров привели на акцию детей, они держали украинские флаги и плакаты", - отмечается в сообщении.