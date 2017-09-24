Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ устроили акцию против войны с Украиной

Воскресенье, 24 сентября 2017, 17:27
В РФ устроили акцию против войны с Украиной

В Санкт-Петербурге около 200 человек собрались на несанкционированную акцию "Марш мира" против войны с Украиной, однако полиция не дала участникам мероприятия пройти по Невскому проспекту.

Как сообщает УНИАН, участники вышли на акцию с желто-голубыми флагами, шарфиками и лентами в цвет украинского флага.

Один из участников акции пришел с плакатом "Путин – это война".

На месте проведения акции также присутствуют сторонники действующего российского режима из Национально-Освободительного движения (НОД).

Мероприятие проходит спокойно и на данный момент без провокаций. Полиция усилила меры безопасности, у Казанского собора припаркованы автозаки.

Как сообщает российское издание "Фонтанка", полиция помешала "Маршу мира" пройти от Казанского собора по Невскому проспекту.

"Полиция преградила путь части группы, из-за чего митингующие остались у Казанского. Протестующие с шариками желтого и голубого цвета, а также белыми шариками с изображением голубя в руках отправились к Адмиралтейству", - отмечается в сообщении. 

При этом полиция предупреждает собравшихся через громкоговорители, что акция - несогласованная и нарушителей будут задерживать.

 
 
Фото Сергея Николаева

 

 

По данным российского издания "Росбалт", "Марш мира" завершился на Сенатской площади, по ее итогам никто не задержан

"Активисты не стали скандировать каких-либо лозунгов после предупреждений со стороны полицейских о возможных санкциях за нарушение общественного порядка. Вместо этого они выпустили в небо синие и желтые воздушные шары. Часть оппозиционеров привели на акцию детей, они держали украинские флаги и плакаты", - отмечается в сообщении.

Темы: РосcияДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: