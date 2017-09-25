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В Мали в результате взрыва погибли миротворцы ООН

Понедельник, 25 сентября 2017, 04:36

В Мали, по меньшей мере, три миротворца ООН погибли и еще пять человек были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

Миротворцы сопровождали гуманитарный конвой. Взрыв произошел, когда они проезжали между городами Анефис и Гао.

 "Наши мысли, прежде всего, с семьями и близкими погибших. Мы заявляем о нашей полной поддержке для них во время этого болезненного испытания", - сказал Коэн Дэвидс, глава MINUSMA.

Он добавил, что "миссия будет использовать все средства для обеспечения справедливости".

Темы: ООН
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