Охранник российских командиров и "генштаба" боевиков сдался СБУ

Боевика, который был задействован в охране российских военных в так называемой "ДНР", освободили от уголовной ответственности, благодаря программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, в 2014 году житель Донецкой области присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР". В составе бандгруппировки, он охранял военные объекты, в частности "генеральный штаб" боевиков и представителей российского командования.

Отмечается, что, став свидетелем грабежей местного населения, издевательств со стороны российских военных, он решил покинуть ряды боевиков и территорию так называемой "Новороссии".

"Долгое время он, опасаясь уголовной ответственности, скрывался у родственников на подконтрольной украинским властям территории. Узнав от знакомых о программе СБУ "Тебя ждут дома", бывший боевик обратился в правоохранительные органы и сообщил о своем участии в составе ОПГ", - говорится в сообщении.

Сам задержанный сообщил правоохранителям, что дважды пытался уйти от так называемых "ополченцев".

"Я хотел вернуться на подконтрольную Украине территорию, однако меня сняли на блокпосту в Знаменке, которая была под контролем "ДНР". Мне дали лопату и заставили неделю рыть окопы. Потом приехал командир ополченцев, у которого был мой паспорт. Он объяснил мне, что мой дом на Донбассе и мне надо год отслужить, потому что в Украине я в армии не служил. Поэтому я охранял военных, российских офицеров и других ополченцев ", - рассказал бывший боевик.

Он добавил, что в дальнейшем планирует вернуться к своей шахтерской работе.

В СБУ сообщают, что пока мужчина находится дома с семьей. После выяснения всех обстоятельств совершенного им правонарушения, он будет освобожден от уголовной ответственности.

Как известно, это не первый случай, когда СБУ освобождает от уголовной ответственности бывших боевиков.

Ранее сообщалось, что более 60 бывших боевиков воспользовалось программой Службы безопасности "Тебя ждут дома".

Украинская правда