Омелян подал в суд на МАУ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в суд на авиакомпанию "Международные авиалинии Украины", требуя защиты своей чести и достоинства.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передают "Українські Новини".

"Я подготовил иск относительно защиты своей чести и достоинства. Он уже подан, и я надеюсь, что будет рассмотрен как можно скорее", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что считает манипуляции со стороны МАУ непорядочными и не имеющими никакого отношения к честной конкуренции.

Как известно, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала судебный иск к Министерству инфраструктуры с требованием возместить 20 млн гривен убытков, понесенных из-за возможного прихода в Украину лоукостера Ryanair. Якобы из-за этого "национальная" компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб.

Украинская правда