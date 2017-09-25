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МИД советует украинцам избегать массовых мест в Каталонии

Понедельник, 25 сентября 2017, 13:42

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей в испанской Каталонии в связи с повышенной общественной активности в регионе.

Об этом говорится в сообщении генерального консульства Украины в Барселоне от 25 сентября.

"В связи с повышенной общественной активностью, которая наблюдается в автономной области Каталония в течение последних недель и может иметь место в течение следующего месяца, рекомендуем избегать массовых скоплений людей", – предупреждают дипломаты.

Украинцев также просят неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании, в частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов.

В случае чрезвычайных ситуаций (в случае угрозы жизни или гибели людей) следует обращаться на "Горячую линию" генконсульства +34 629 38 2936.

Каке известно, испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии, чтобы остановить проведение референдума о независимости 1 октября.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство Испании фактически приостановило автономию Каталонии и ввело чрезвычайное положение в регионе.

Как сообщалось, тысячи людей вышли на улицы нескольких городов Каталонии, чтобы выразить поддержку референдума о независимости и требовать освобождения задержанных каталонских чиновников.

Украинская правда

Темы: ИспанияМИД
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