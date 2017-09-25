Для снайперов ВСУ разработали новый маскировочный комплект

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины разработали новый маскировочный костюм.



Об этом сообщает в Facebook Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.



Изделие получил название Индивидуальный Маскировочный Комплект (ИМК).

"Данное изделие будет позиционироваться как снайперское, но входит в Боевой Специальный Комплект (БСК) и его будут выдавать военнослужащим в соответствии с их специальностью", – объясняют в управлении.



Отмечается, что маскировочный комплект разработан после изучения и анализа существующих аналогов, а также учитывая пожелания самих снайперов различных частей и родов войск.



"Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны согласно анатомических требований и мобильных задач снайперов. Манжеты рукавов продолжены, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (к снаряжению). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяют подогнать костюм под себя", – говорится в описании.

"Сейчас ожидаем финансирования и закупку этого комплекта. Снайперы точно будут радоваться, а мы и дальше продолжаем реформировать, менять и совершенствовать ВСУ", – говорится в сообщении.



Также сообщается, что ИМК будут шить в четырех цветах: мм-14, олива, койот и варан ВСУ.



Украинская правда