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Для снайперов ВСУ разработали новый маскировочный комплект

Понедельник, 25 сентября 2017, 15:02

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины разработали новый маскировочный костюм.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Изделие получил название Индивидуальный Маскировочный Комплект (ИМК).

 

"Данное изделие будет позиционироваться как снайперское, но входит в Боевой Специальный Комплект (БСК) и его будут выдавать военнослужащим в соответствии с их специальностью", – объясняют в управлении.

Отмечается, что маскировочный комплект разработан после изучения и анализа существующих аналогов, а также учитывая пожелания самих снайперов различных частей и родов войск.

"Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны согласно анатомических требований и мобильных задач снайперов. Манжеты рукавов продолжены, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (к снаряжению). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяют подогнать костюм под себя", – говорится в описании.

 

"Сейчас ожидаем финансирования и закупку этого комплекта. Снайперы точно будут радоваться, а мы и дальше продолжаем реформировать, менять и совершенствовать ВСУ", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ИМК будут шить в четырех цветах: мм-14, олива, койот и варан ВСУ.

Украинская правда

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Темы: армия
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