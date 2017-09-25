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В "Документе" видят, что ажиотаж на биометрику спадает

Понедельник, 25 сентября 2017, 15:37

С начала 2017 года в Украине около 2,5 миллиона граждан получили биометрические загранпаспорта.

Об этом в комментарии журналистам заявил 25 сентября пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, сообщает "Укринформ".

"С Нового года до настоящего времени более 2,5 млн граждан сделали себе этот документ для выезда за границу", – сказал Полищук.

По его словам, ежедневно в Украине заявки на получение биометрических загранпаспортов подает около 20 тысяч граждан.

"Сейчас ситуация с ажиотажем несколько улучшилась, и очереди стали меньше", – утверждает Полищук.

По его словам, в Киеве в "крупнейшем нашем центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" в будни уже довольно спокойно, но есть очереди по субботам и воскресеньям".

Темы: паспорт
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