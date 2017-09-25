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Справку об отсутствии судимости теперь можно будет заказать онлайн в МВД

Понедельник, 25 сентября 2017, 17:09

Министерство внутренних дел вводит новый онлайн-сервис – заказ справки об отсутствии судимости.

Об этом сообщает 25 сентября глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Услуга, которая отнимала десятки часов, была "рассадником" коррупции, вызывала злость и возмущение – трансформирована в 2 клика и улыбку на вашем лице", – пишет Аваков.

По словам министра, услуга будет доступна бесплатно и в режиме 24/7.

Получить готовую справку можно в любом сервисном центре МВД, вне зависимости от места регистрации. Сегодня уже работает 153 СЦ по всей стране, и эта система все время развивается, отмечает Аваков.

Глава МВД также дает пошаговую инструкцию:

Вы заходите на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua, выбираете способ зарегистрироваться, воспользовавшись электронной цифровой подписью или IDBank. (Клик 1).

 

Заполняете электронную форму, указав, в каком из сервисных центров МВД (из списка) вам удобно забрать готовую справку. (Клик 2).

 

Отправляете форму.

Все, ваша заявка обрабатывается и формируется в автоматическом режиме. Затем вы получаете уведомление на электронную почту, что документ готов, приезжаете и забираете.

 

По словам министра, жители сельской местности могут получить справку об отсутствии судимости в мобильном Сервисном центре, который обслуживает их район.

Как известно, с 2015 года справку об отсутствии судимости можно было заказать на портале igov.org.ua.

Украинская правда

Темы: МВД
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