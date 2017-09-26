В ДТП на Харьковщине пострадали 23 человека, из них 10 детей

В Изюме Харьковской области произошло ДТП с участием пассажирского автубуса и двух автомобилей, пострадали 23 человека, в том числе дети.

Об этом сообщает полиция Харьковщины.

Инцидент произошел на мосту 25 сентября в 17:40. По предварительной информации, в ДТП столкнулись три автомобиля - автобус "Эталон", "ВАЗ-2121" и "МАН". Автобус врезался в столб.

В результате пострадали 23 человека, среди них - 10 детей. Один мужчина и женщина получили открытые переломы.