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США и ООН обеспокоены последствиями референдума в курдской автономии

Вторник, 26 сентября 2017, 06:37

ООН и США обеспокоены возможной дестабилизацией обстановки в регионе после референдума о независимости в курдской автономии в Ираке.

Об этом пишет DW.com.

США во вторник, заявили, что референдум о независимости курдской автономии в Ираке, который состоялся в понедельник, "усилит нестабильность".

"Соединенные Штаты глубоко разочарованы, что правительство курдской автономии решило провести односторонний референдум о независимости в том числе на территориях, находящихся за пределами автономии", - заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

В Вашингтоне также подчеркнули, что "исторические связи" между США и курдами останутся неизменными, несмотря на "неформальный" референдум.

Обеспокоенность возможной дестабилизацией обстановки в Ираке выразил и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Явка на референдуме превысила 72 процента, всего проголосовало около 3,3 миллиона человек.

Проведению плебисцита активно сопротивлялись официальные Багдад, Анкара и Тегеран. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что референдум нарушает конституцию страны и направлен против "общественного спокойствия".

Результаты референдума считаются необязательными.

Темы: ИракреферендумСШАООН
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