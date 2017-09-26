Сенаторы РФ просят разобраться с непризнанием "выборов" в Крыму

Непризнание результатов "выборов" в аннексированном Крыму и Севастополе представителями Европейского Союза и Украины в России считают вмешательством в вопросы госсуверенитета РФ.

Об этом заявляют во временной комиссии Совета федерации по защите суверенитета Российской Федерации, пишет "Коммерсант".

Комиссия намерена просить российские Минюст, МИД, Академию наук оценить призыв Комитета министров Совета Европы "допустить на президентские выборы Алексея Навального", а правоохранительные органы – заявления о непризнании выборов в Крыму.

Координатор рабочей группы комиссии СФ по защите госсуверенитета Игорь Чернышенко заявил, что в 2017 году избирательная кампания в РФ финансировалась "напрямую правительством США или через некоммерческие фонды", в частности "Открытая Россия" финансировала штабы оппозиционных кандидатов.

По его данным, всего на избирательную кампанию 2017 года выделили 7,1 млрд руб. (на думскую кампанию 2016 года – 4,2 млрд).

Кроме того, утверждает сенатор, "Голос Америки" и "Радио Свобода" пытались "привлечь учащуюся молодежь в антиправительственную деятельность", дестабилизировать ситуацию в России.

Чернышенко также напомнил о непризнании результатов выборов в Крыму и Севастополе "рядом политических деятелей, представителями Европейского Союза и Украины".

Член комиссии Ольга Ковитиди расценивает "публичное непризнание результатов выборов, призывы к саботированию решений власти" как "грубое вмешательство в вопросы госсуверенитета РФ" и просит "инициировать доследственную проверку этих действий".

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает, что финансировали кампанию оппозиции иностранные организации, зависимые от США, в частности Фонд содействия развитию демократии, Национальный демократический институт, Институт современной России, "Открытая Россия".

Он не исключил, что "часть выделенных на кампанию средств предназначалась на дестабилизацию ситуации" и "попытки дестабилизации ситуации в стране к выборам президента только усилятся".

Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов предложил внести изменения в законодательство РФ "с целью полностью оградить электоральный суверенитет от любых попыток вмешательства извне".

Призыв европейцев допустить на президентские выборы Навального тоже расценили как давление на политическую систему России.

Члены комиссии решили направить в "соответствующие ведомства, в том числе Минюст, МИД и РАН" запросы с просьбой "дать правовую и научную оценку" решению действиям Комитета министров СЕ с точки зрения вмешательства во внутренние дела РФ.

Также они решили направить запрос в правоохранительные органы с просьбой проверить факты, о которых заявляла Ковитиди.

Как известно, в начале 2014 года Россия аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине, а в 2017 году, несмотря на протесты Украины и Запада, провела на полуострове выборы в Госдуму РФ.



В марте 2018 года состоятся очередные выборы президента Российской Федерации.

Алена Рощенко, УП