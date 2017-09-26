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Газовый бизнес Фирташа остался без руководителя

Вторник, 26 сентября 2017, 12:36

Александр Притыка уволился с должности главы ООО "Региональная газоснабжающая компания" (РГК), управляющей всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа.

Об этом Экономической правде сообщил сам Притыка.

При этом он не объяснил причин своего решения. По данным источников ЭП, увольнение Притыки связано с конфликтом между ним и Фирташем, возникшим на почве кадровых разногласий по одной из подконтрольных РГК компаний.

"На самом деле эти разногласия были только поводом для ухода. Притыка давно хотел уйти", - говорит источник.

Александр Притыка являлся главой РГК с момента ее основания – с 2010 года. "Это (РГК – ЭП) был авторский проект Притыки в рамках бизнеса Фирташа. С его уходом компания, скорее всего, прекратит свое существование", - говорит источник ЭП.

Решение об уходе из РГК было принято Александром Притыкой 21 сентября.

За день до этого ЭП провела с ним интервью, которое будет опубликовано в ближайшее время.

"Региональная газоснабжающая компания" управляет 22-мя облгазами (операторами газораспределительных сетей) и двумя десятками газсбытов (компаний по продаже газа населению).

Дмитрий Рясной, ЭП

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