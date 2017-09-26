Донецкого депутата оштрафовали за не представленную декларацию

Депутата Константиновского горсовета Донецкой области оштрафовали на 42,5 тысячи гривен из-за того, что он не подал декларацию о доходах.

Об этом говорится в судебном приговоре Константиновского городского районного суда.

В документе отмечается, что депутат "умышленно, имея реальную возможность и достоверно зная об обязанностях представления декларации", и будучи трижды предупрежденным на сессиях Константиновского городского совета, о необходимости декларирования, не подал в Единый государственный реестр декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год.

В связи с этим суд признал депутата виновным в том, что он умышленном не предоставил электронную декларацию и оштрафовал на 42,5 тысячи гривен.

По данным журналиста Движения "Сильні громади" Владимира Рихлицкаого, речь идет о местном депутате Сергее Стасюке.

Рихлицкий отмечает, что это первый подобный случай.

Также он добавил, что сначала Стасюк признал свою вину и заключил сделку с прокурором. Однако впоследствии он подал апелляцию на решение суда, рассмотрение которой назначено на 12 октября.

Как известно, 26 сентября в Национальном агентстве по предупреждению коррупции презентовали систему проведения логического и арифметического контроля поданных деклараций.

Новая система также сможет вычислить показатель рейтинга риска декларации. Пока она действует в тестовом режиме.

Украинская правда