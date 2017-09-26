Гройсман обещает, что доллара по 30 гривен не будет

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что говорить о том, что к концу 2018 года курс доллара достигнет 30 гривен, нет оснований.



Об этом он заявил в интервью Укринформу.



"Это чисто техническая цифра (средний курс 29,3 грн - ред.), такие расчеты нам предоставил Национальный банк Украины. Но я пока не вижу объективных оснований, чтобы к концу следующего года доллар так вырос", - сказал он.



"Подчеркиваю, что все будет зависеть от темпов реформ и экономического роста. Если парламент примет десяток-полтора необходимых законов – это позволит нам ускорить развитие экономики и обеспечить стабильность", - добавил Гройсман.



Также премьер заявления:



"Поэтому говорить о том, что доллар будет по 30 гривен, - сейчас нет оснований".



Как известно, в проекте госбюджета на 2018 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,3 гривны за доллар и курс на конец года - на уровне 30,1 гривны.