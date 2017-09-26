Савченко во второй раз в течение года попала в ДТП

Народный депутат Надежда Савченко попала в ДТП на трассе н-14 между Кировоградской i Николаевской областями.

Об этом политик сообщила на своей Facebook-странице.

Савченко рассказала, что автомобиль, в котором она была вместе с сестрой Верой и помощницей Татьяной Проторченко в пять утра попал в яму "глубиной до капота легкового автомобиля", которая образовалась посреди дороги.

Помощница Савченко получила от удара травму головы с глубоким рассечением, сама нардеп - забой грудной клетки и шейного позвонка. "Не помогли даже ремни безопасности", - отметила политик.

"Основное назначение трассы н-14 - доставка зерновых из аграрных областей в порты в Николаевской области. Фуры с прицепами идут с постоянным перегрузкам и разбивают дорогу. За полотном дороги уже давно никто не ухаживает, что является преступным упущением Укравтодора и правительства Украины! Дорога в ужасном состоянии, что вызывает много аварий с опрокидыванием машин", - добавила она.

Как известно, 15 декабря 2016 года автомобиль, в котором находилась нардеп Надежда Савченко, слетел с дороги. Никто не пострадал.

Украинская правда