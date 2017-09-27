"Укрзализныця": Из-за взрывов в Калиновке 14 поездов изменили маршрут

Взрывы на артиллерийских складах в Калиновке под Винницей привели к смене маршрута 14 поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"26 сентября с 22:10 полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка. Это вызвано мерами безопасности в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в/ч А-1119, что возле Калиновки", - говорится в сообщении.

Движение поездов не осуществляется по обоим путям перегона.

Также были эвакуированные работники четырех железнодорожных станций Калиновка-1, Калиновка-2, Гуливцы, Холоневская и разъезд Сальницкий.