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Горсовет: Винница не попадает в зону поражения боеприпасами из Калиновки

Среда, 27 сентября 2017, 00:46

Территория города Винница в зону поражения боеприпасами, которые взрываются на военном складе в районе Калиновки, не попадает.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"Просьба сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Ситуация находится под контролем областной и городской власти", - отметили в пресс-службе.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.

Жителей близлежащих сел эвакуируют.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Украинский правда

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествие
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