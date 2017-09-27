Горсовет: Винница не попадает в зону поражения боеприпасами из Калиновки

Территория города Винница в зону поражения боеприпасами, которые взрываются на военном складе в районе Калиновки, не попадает.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"Просьба сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Ситуация находится под контролем областной и городской власти", - отметили в пресс-службе.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.

Жителей близлежащих сел эвакуируют.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Украинский правда