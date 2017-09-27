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Оккупанты намерены отгородить Крым от материковой Украины забором

Среда, 27 сентября 2017, 18:13

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым построит 50-километровое заграждение на админгранице с Украиной для обеспечения безопасности.

Об этом сообщает 27 сентября российское издание ТАСС, ссылаясь на пресс-службу погрануправления РФ.

Обустройство заграждения обойдется более чем в 200 млн рублей, работы планируется завершить уже в этом году.

"В настоящее время работа по инженерному оснащению российско-украинского участка границы ведется в плановом порядке, и строительство 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма – ее очередной этап", – заявили в ведомстве.

Как сообщается на сайте госзакупок РФ, ведомство объявило аукцион на поставку и монтаж забора высотой более двух метров и длиной 49,5 км в Красноперекопском районе. Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены до 20 декабря 2017 года, максимальная (начальная) стоимость контракта – 212,88 млн рублей.

Гарантийный срок эксплуатации на инженерное заграждение и дополнительное оборудование к нему – не менее 10 лет, причем оговаривается, что конструкции должны быть устойчивы к сложным климатическим условиям (в том числе влажности до 98% и температуре воздуха до плюс 65 градусов).

Согласно документации, конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации.

Как известно, Российская Федерация с 2014 года ведет гибридную войну против Украины, после того как оккупировала Крым.

Мировое сообщество выразило поддержку территориальной целостности Украины и решительно осудило незаконную аннексию полуострова.

Россия не признает факта аннексии и называет ее "восстановлением исторической справедливости".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крым
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