Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День в АТО: Боевики применяли тяжелое вооружение, потерь нет

Среда, 27 сентября 2017, 18:27

Пророссийские боевики в среду 7 раз нарушили перемирие, активно применяя при обстрелах оружие, калибр которого превышает 100 миллиметров.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, ночью, в течение почти двух часов, незаконные вооруженные формирования дважды били из танка вблизи Авдеевки.

"На подступах к этому прифронтовому городу противник выпустил и 10 мин калибра 120 миллиметров и 13 мин калибра 82 миллиметра. Также наемники обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов различных видов. Кроме того, под огонь вражеского 120-миллиметрового миномета попали укрепления сил АТО у Песков. А стрелковое оружие оккупанта работало неподалеку Каменки", - отметили в пресс-цетре АТО.

На Приморском направлении боевики били из 82-миллиметрового миномета в окрестностях Талаковки, а из гранатометов - вблизи Гнутово. Также под огнем крупнокалиберных пулеметов оказались опорные пункты ВСУ неподалеку Марьинки.

На Луганском направлении с полуночи сохранялся режим тишины.

В результате боевых действий в среду потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: