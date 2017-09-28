Порошенко запустил реформу системы управления в условиях чрезвычайного положения

Президент Петр Порошенко утвердил концепцию реформирования и развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период" 13 сентября.

Президент утвердил ее 25 сентября, но на сайте главы государства об этом сообщили 28 сентября.



Совет нацбезопасности и обороны одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом министров проект концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.



Кабинету министров поручено обеспечить реализацию положений Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.



Правительство ежегодно до 1 февраля должно информировать о ходе реализации Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.



Саму концепцию пресс-служба президента не обнародует.

Контроль за ее реализацией возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.