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Марина Порошенко заплатила за поздравительный ролик президенту – Схемы

Четверг, 28 сентября 2017, 11:55

Супруга президента Петра Порошенко Марина заплатила 4 тысячи 500 гривен за производство ролика-поздравления на базе студии государственного канала иновещания UA/TV.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря Марины Порошенко Инны Битюк на запрос программы "Схемы", сообщает "Радио Свобода".

При этом журналисты отмечают, что несколькими днями ранее пресс-секретарь жены президента сообщала, что "за эту работу никто никаких денег не платил".

Журналисты обратили внимание на то, что ролик с видеоприветствием президента от жены был записан в студии ГП "Мультимедийная платформа Украины", которой пользуется канал UA/TV Министерства информационной политики, и поинтересовались, почему для записи была выбрана государственная студия.

"Студия (...) была выбрана, исходя из дизайна и технических возможностей, в частности, наличия большого экрана для трансляции видеоматериалов", – говорится в ответе.

Кроме того, пресс-секретарь Марины Порошенко ответила, что первая леди заплатила за пользование государственной студией.

"Пользование студией подтверждено двусторонним договором между Мариной Порошенко и руководством ГП "Мультимедийная платформа Украины". Стоимость услуг составила 4500 гривен", – говорится в ответе от 27 сентября.

На Подтверждение слов "схема" предоставили копию квитанции, в которой плательщиком указана сама Марина Порошенко.

При этом днем ​​26 сентября (до запроса программы "Схемы"), пресс-секретарь Марины Порошенко в комментарии изданию "Главком" заявила: "Я знаю точно, что за эту работу никто никаких денег не платил. Сейчас ХХI век, снять видео не является проблемой. Это видео снимала не студия, а скажем так, друзья".

26 сентября президенту Украины Петру Порошенко исполнилось 52 года. Супруга президента, появившись в роли ведущей утренних новостей, поздравила его вместе с детьми в телеформате.

Темы: Порошенко
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