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Экспертиза показала, что Янукович публично не призывал к сепаратизму

Четверг, 28 сентября 2017, 13:09

Лингвистическая экспертиза не установила в публичных выступлениях экс-президента Виктора Януковича призывы к изменению конституционного строя в Украине.

Заключение экспертизы в ходе судебного заседания по делу о государственной измене Януковича в четверг зачитал судья Владислав Девятко.

"Высказывания, в которых есть призывы к насильственному изменению конституционного строя в Украине или захвату государственной власти в Украине, - отсутствуют. Высказывания, в которых есть призывы к изменению границ Украины, в интервью СМИ и публичных выступлениях Януковича - отсутствуют", - говорится в выводах экспертизы.

В то же время лингвистическая экспертиза показала, что письмо Виктора Януковича к Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска в Украину является прямым призывом к нарушению ее суверенитета.

"Употребленные лексемы могут быть направлены на российскую агрессию и нарушение суверенитета Украины", - говорится в заключении.

В беседе с УП прокурор Руслан Кравченко отметил, что Януковича обвиняют не в сепаратизме, а в государственной измене.

Роман Кравец, УП

Темы: Януковичсуд
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