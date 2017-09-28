Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд намекнул, что может вернуть адвокату расходы на поездку к Януковичу

Четверг, 28 сентября 2017, 14:50

Оболонский райсуд Киева заявляет, что может компенсировать безоплатному адвокату Максиму Герасько его расходы на посещение экс-президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону.

Об этом во время судебного заседания по делу о госизмене Януковича в четверг сказал судья Владислав Девятко.

"Суд может предложить: если вы действительно встретитесь со своим подзащитным и предоставите соответствующие документы о расходах - суд их рассмотрит и примет решение о компенсации расходов. Это право суда, и прокуратура, думаю, не будет возражать", - сказал Девятко.

Вместе с тем адвокат в очередной раз просил суд отложить заседание для согласования позиций с его подзащитным, однако судья отказал ему в этом ходатайстве.

После этого сторона обвинения начала демонстрировать суду видеодоказательства массового прибытия российских военных на территорию Крыма в марте 2014 года.\

Как сообщалось, на заседании суда 28 сентября Герасько снова попросил перенести слушание дела для согласования позиций с клиентом.

В частности, адвокат подал суду заявление к руководителю Центра предоставления бесплатной правовой помощи относительно командировки для встречи с экс-президентом.

Роман Кравец, УП

Темы: Януковичсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: