День в АТО: Боевики 4 раза стреляли, но получали ответ

Пророссийские боевики в четверг 4 раза нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины дважды открывали ответный огонь. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"С начала суток в районе проведения АТО количество обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований не была значительной. Вместе с тем, враг и в дальнейшем не прекращал применять минометы и подвергать опасности гражданское население", - говорится в сообщении.

В частности, утром боевики сначала выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из крупнокалиберного пулемета по украинским позициям неподалеку Марьинки. А потом, обстреляли из 82-милиметового миномета еще и дома мирных жителей этого поселка. О последствиях разрушений и пострадавших информация уточняется.

"На Донецком направлении ночью из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь на подступах к Авдеевке, а крупнокалиберные пулеметы применял неподалеку Песков. На Луганском направлении автоматические гранатометы и стрелковое оружие пророссийских наемников почти 40 минут работали по нашим опорным пунктам возле Крымского", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда