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Харьковщина: Обезьяны напали на работника зоопарка, который пришел их кормить

Четверг, 28 сентября 2017, 20:49

На 51-летнего работника зоопарка, который расположен в Дергачевском районе Харьковской области, напали обезьяны.

Об этом сообщила пресс-служба нацполиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что в четверг днем мужчина зашел в клетку с обезьянами, чтобы покормить их, но животные неожиданно на него набросились.

Работника зоопарка доставили в больницу скорой неотложной помощи города Харькова с рваными ранами на теле. Ему травматическим путем была ампутирована правая ушная раковина и несколько пальцев рук.

Сейчас состояние мужчины стабильное.

Правоохранители решают вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: Харьковская областьполиция
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