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Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии из-за закона об образовании

Четверг, 28 сентября 2017, 22:28

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за реакции венгерской стороны на закон "Об образовании".

Об этом чиновник сообщил на своей Twitter-странице.

"Позиция Украины относительно отношений с Венгрией неизменна - мы готовы к конструктивному обсуждению всех вопросов. Рассчитываю на результативный визит в Будапешт. Подтверждаю свое предложение венгерской коллеге вместе поехать в Дебреценский университет и Закарпатье", - заявил он.

Как известно, 25 сентября Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, которые касаются языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

Украинская правда

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Темы: КлимкинМИДВенгрияобразование
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