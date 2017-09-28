Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии из-за закона об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за реакции венгерской стороны на закон "Об образовании".

Об этом чиновник сообщил на своей Twitter-странице.

"Позиция Украины относительно отношений с Венгрией неизменна - мы готовы к конструктивному обсуждению всех вопросов. Рассчитываю на результативный визит в Будапешт. Подтверждаю свое предложение венгерской коллеге вместе поехать в Дебреценский университет и Закарпатье", - заявил он.

Викликав на консультації Посла України в Угорщині Л.В.Непоп у зв'язку з реакцією угорської сторони на новий Закон України "Про освіту". pic.twitter.com/9tW0Nrmk40 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 28, 2017

Как известно, 25 сентября Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, которые касаются языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

Украинская правда