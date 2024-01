Сенат США утвердил кандидатуру посла США в России

Сенат США проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата ЮТА Джона Хантсмана на пост посла США в России.

Об этом сообщается на странице сената в Twitter.

"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

The Senate has confirmed Jon M. Huntsman, Jr., of Utah, to be Ambassador of the United States to the Russian Federation