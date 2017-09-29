Сенат США утвердил кандидатуру посла США в России

Сенат США проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата ЮТА Джона Хантсмана на пост посла США в России.

Об этом сообщается на странице сената в Twitter.

"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

The Senate has confirmed Jon M. Huntsman, Jr., of Utah, to be Ambassador of the United States to the Russian Federation — Senate Cloakroom (@SenateCloakroom) September 28, 2017

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой Хантсмана еще в июле. Срок полномочий нынешнего посла США в РФ Джона Теффта закончился в четверг, 28 сентября.

Хантсману 57 лет. Он женат, у него семеро детей.

С 2009 по 2011 года он занимал должность посла США в Китае. В 2012 году Хантсман был одним из кандидатов на выдвижение в президенты от Республиканской партии.