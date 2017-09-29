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Сутки в АТО: 16 обстрелов, двое военных ВСУ были ранены

Пятница, 29 сентября 2017, 06:45
Сутки в АТО: 16 обстрелов, двое военных ВСУ были ранены

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям сил АТО на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на Донбассе.

"Всего, за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. Наши военнослужащие 13 раз симметрично отвечали врагу из оружия не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий двое военнослужащих сил АТО получили ранения. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

После 18:00 и почти до полуночи террористы постоянно обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские укрепления под Авдеевкой. Украинские военные жестко отвечали на обстрелы. Из этого же оружия боевики более часа били по силам АТО в районе шахты Бутовка.

Наибольшее количество огневых провокаций за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении. Вечером сепаратисты снова из минометов калибра 82 мм обстреливали украинские укрепления вблизи Марьинки.

"Около 20 часов, в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских бойцов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды возле Павлополя", - говорится в сообщении.

Темы: АТОДонбассВооруженные силы
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