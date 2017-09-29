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Twitter заблокировал 200 аккаунтов в связи с расследованием вмешательства РФ в выборы

Пятница, 29 сентября 2017, 07:34

Twitter заблокировал 201 учетную запись в связи с расследованием вероятного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Из примерно 450 учетных записей, которыми Facebook недавно поделился в рамках своей проверки, мы пришли к выводу, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter. Все эти идентифицированные учетные записи были уже приостановлены или мы их немедленно заблокировали за нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам", - отметили в компании.

"Кроме того, вместе с этими аккаунтами мы обнаружили еще 179 связанных или соединенных аккаунтов, и приняли меры в отношении тех, кто нарушил наши правила", - заявили в Twitter.

По информации компании, ни одна из этих учетных записей не была зарегистрирована в Twitter как рекламная.

"Мы продолжаем расследование данного вопроса и будем принимать меры в отношения тех, кто нарушает наши условия обслуживания", - говорится в заявлении.

В Twitter отметили, что компания ведет диалог с комитетами по разведке обеих палат конгресса США, расследующими приписываемое России вмешательство в выборы.

Интерфакс-Украина

Темы: РосcияСША
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