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На медреформу голосов нет, даже в коалиции есть вопросы – Кононенко

Пятница, 29 сентября 2017, 11:53

У проекта медицинской реформы пока нет достаточной поддержки в сессионном зале Верховной Рады, в отличие от пенсионной.

Об этом сказал заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Под пенсионную реформу я вижу голоса в парламенте, и она будет проголосована", – отметил он.

"К сожалению, с медицинской реформой сложнее, чем с пенсионной. Под нее я пока голосов не вижу. По медицинской реформе даже в коалиции есть вопросы, в основном у депутатов-мажоритарщиков", – заявил Кононенко.

Он пояснил, что по медреформе у народных депутатов есть вопросы, прежде всего, связанные с формированием госпитальных округов в областях.

"Я уже говорил и с премьером, и с членами профильного комитета о том, что нужно собирать депутатов-мажоритарщиков и в привязке к конкретной территории находить компромиссы и решения, и обязательно выходить на результативное голосование в зале", - сказал политик.

Темы: медициназдоровьезаконодательствоВерховная РадаКононенко
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