Чиновник ГПУ живет в имении, записанном друзей – СМИ
Руководитель Департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк живет в доме и пользуется дорогим авто, записанными на друзей, родственников и одственников фигуранта дела, которое расследовал его департамент.
Об этом сообщает программа "Схемы", совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA: Первый".
Согласно декларации за 2016, Гуцуляк владеет лишь 10 сотками земли в селе Дмитровка под Киевом, еще два земельных участка в этом селе – у его жены. Собственных квартир, домов или автомобилей у супругов Гуцуляков нет.
В пользовании жены Гуцуляка Оксаны есть киевская квартира ее отца, врача из Владимир-Волынского, Владимира Репницкого.
Еще одну квартиру Гуцулякам в 2016-м бесплатно предоставила в пользование женщина по имени Марина Дзюба, которая является близкой подругой Оксаны Гуцуляк.
Дзюба также отдала в аренду семье работника ГПУ приобретенный в октябре 2016 года дом на более чем 200 кв.м в селе Дмитровка – там, где земельные участки Гуцуляков.
Здесь на протяжении нескольких недель журналисты неоднократно фиксировали именно членов семьи Владимира Гуцуляка.
И это же село Дмитровка Гуцуляк указал в декларации как фактическое место жительства.
Гуцуляк сообщил, что роскошный дом в Дмитровке арендует за 11 тысяч гривен.
"Когда Марина приобрела там дом, где мы сейчас и живем, жена попросила отдать его в аренду. И где-то через 2 месяца после покупки ... мы там заселились, но уже на правах аренды с арендной платой 11 тысяч гривен в месяц.
Дом – нашей подруги, поэтому рыночную стоимость, разумеется, она не поставила. У нас есть определенные преференции и льготы, но это не связано с работой, а с тем, что это – человек близкий к моей семье", - пояснил Гуцуляк.
Кроме дома, семья Гуцуляков, бесплатно пользуется, но официально не владеет автомобилем Toyota RAV4, стоимостью около 800 тысяч гривен.
Машина, на которой ездит жена Гуцуляка, оформлена на тестя экс-председателя правления компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского Алексея Буша.
"Схемы" напоминают, что Семинского похищали более чем на три года, и этот факт расследовал следователь Дмитрий Сус, который работал в департаменте Гуцуляка.
При этом Гуцуляк говорит, что на самом деле он заплатил 800 тысяч гривен за приобретение автомобиля, а оформили его на сотрудника автосалона, чтобы получить скидку около 10%. Якобы для работников салона авто стоят дешевле.
О том, что это тесть фигуранта дела, Гуцуляк говорит, якобы не знал.
Не может он объяснить и то, почему не указал в декларации, что потратил на авто около 30 тысяч долларов.
"Порядок составления декларации не предусматривает – раз, и я не считал нужным это делать, поскольку я показал пользование автомобилем и показал его стоимость", - отметил Гуцуляк.
Сам Бушай, который является официальным владельцем Тойоты RAV4, сказал, что машину якобы передал следователю Дмитрию Сусу "для нужд следствия" и подчеркнул, что за машину не платили.
Сус настаивает, что Гуцуляк передал ему около 800-900 тысяч гривен для покупки автомобиля, и он отдал их наличными в автосалоне в Чернигове.
То, что Гуцуляк заплатил деньги за автомобиль, но не указал эти расходы в декларации, может расцениваться, как декларирование недостоверной информации.
А это, согласно Уголовному кодексу, может грозить штрафом или лишением свободы на срок до 2 лет.
Позже Гуцуляк сообщил, что решил вернуть автомобиль официальному владельцу. Он также написал рапорт генпрокурору относительно этой ситуации. Теперь производством по данному факту должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро.
Кроме того, в прошлом году Гуцуляк определенное время ездил на автомобиле Тoyota FJ Cruiser, записанном на его двоюродного брата Василия Перепелюка из Хмельницкой.
Перепелюк 2 года назад открыл фирму по содержанию лошадей, которая арендует конюшню в Дмитровке. Другого официального собственного бизнеса не имел. Но при этом сумел летом 2017 года скупить почти 40 гектаров земли в Иванковском районе Киевской области.
Гуцуляк заверил, что двоюродный брат все заработал – "работал и в Сибири, на нефтяных и газовых месторождениях, и работал в Москве на строительстве".
Вместе с тем позже Гуцуляк письменно уточнил, что его брат уже продал Тойоту FJ Cruiser, однако не успел ее переоформить. Мол, именно на полученные от продажи деньги он и приобрел землю.
Сейчас Перепелюк пользуется, хотя официально и не обладает, другой недешевой машиной – Toyota Tundra 2013 года.