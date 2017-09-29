Гройсман и Чечеткин полетали над Калиновкой, где горели склады

Премьер-министр Владимир Гройсман и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин уверяют, что ситуация в Калиновке Винницкой области, где горели военные склады, контролируемая.



Об этом Гройсман сообщает 29 сентября в микроблоге Twitter.



"Вместе с председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным осмотрели с воздуха место пожара в Калиновке. Ситуация контролируется, все службы работают слаженно", – написал он.

Кроме этого, полиция Винницкой области сообщает, что получила более полусотни сообщений (51) об обнаружении боеприпасов жителями Калиновки.

"Полицейские охраняют места обнаружения опасных предметов до приезда специалистов-взрывотехников. Также зафиксировано более 70 фактов повреждения и разрушения зданий, а также несколько заявлений о кражах", – говорится в сообщении полиции.



Правоохранители также уверяют, что на данный момент ситуация стабилизируется и находится под полным контролем.

Сообщается, что в населенные пункты, где проводилась эвакуация, уже вернулись более 20 тысяч местных жителей.



Движение автотранспорта на дороге Винница-Житомир и железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка-Калиновка возобновлено. Благодаря усилиям правоохранителей ни одного факта грубого нарушения правопорядка не зафиксировано.



Работниками полиции зафиксировано 74 факта повреждения и разрушения домов местных жителей в результате взрывов.

Украинская правда