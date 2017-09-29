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Работникам Минюста запретят нецензурно ругаться

Пятница, 29 сентября 2017, 15:25

Министерство юстиции утвердило правила этического поведения для своих работников.

Об этом говорится в приказе Минюста от 21 сентября.

В документе в частности отмечается, что эти правила распространяются на работников аппарата Министерства юстиции и его территориальных органов кроме персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Согласно документу, работники системы Министерства юстиции при исполнении своих служебных полномочий обязаны руководствоваться следующими принципами: служение государству и обществу, приоритетность интересов, субординация, толерантность, достойное поведение, добродетель, политическая нейтральность, прозрачность и подотчетность, добросовестность.

Работники органов юстиции должны также уважать народные обычаи и национальные традиции и использовать государственный язык при исполнении своих должностных обязанностей.

Кроме этого они должны не допускать использования нецензурной лексики и повышенной интонации.

Представителям Минюста предписано также обеспечивать надлежащий внешний вид, использовать официально-деловой стиль в одежде в соответствии с общепринятыми требованиями приличия.

В документе сказано, что приказ должен вступить в силу в день опубликования.

Валентина Романенко, УП

Темы: Минюст
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