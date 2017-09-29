Стали известны имена пограничников, которые погибли на Луганщине

Оперативно-следственная группа предварительно установила, что пограничный наряд отдела пограничной службы "Станично-Луганское" подорвался 28 сентября на фугасе на растяжке.



Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ.



"В настоящее время оперативно-следственной группой предварительно установлено, что подрыв пограничного наряда состоялся на фугасе на растяжке, в частности выявлены элементы детонатора, растяжки, мины", – говорится в сообщении.



Отмечается, что событие внесено в Единый реестр по ч. 3 ст. 258 УК (Террористический акт).



Государственная пограничная служба также назвала имена трагически погибших военнослужащих: старшина Сергей Гувир и старший прапорщик Дмитрий Деде.

Гувир и Деде - родом из Одесской области

Оба пограничники родом из Одесской области. В районе проведения АТО службу несли с осени 2016 года, а до этого занимали должности в подразделениях Южного регионального управления пограничного ведомства.



Ранее сообщалось, что 28 сентября в Луганской области трагически погибли 2 военнослужащих Госпогранслужбы.



Пограничники подорвались на взрывном устройстве во время несения службы недалеко от населенного пункта Ильинка, что в 1 км от границы с Россией. От полученных ранений военнослужащие погибли на месте.



Украинская правда