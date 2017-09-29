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ГПУ: Руководителя исполнительной службы Одесской области поймали на взятке

Пятница, 29 сентября 2017, 16:14

Руководителя Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области Дениса Бондаря с сообщником задержали во время получения взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Указывается, что 28 сентября следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками СБУ разоблачили коррупционную схему в Государственной исполнительной службе региона.

 
гпу

"По данным следствия должностные лица государственной исполнительной службы требовали и получили 6,5 тыс долларов США неправомерной выгоды от представителя предприятия за снятие арестов с разного рода имущества", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

"Также следствие проверяет информацию относительно системного получения указанными лицами взяток и причастности к коррупционной схемы других фигурантов из числа сотрудников структурных подразделений исполнительной службы", - заявили в ГПУ.

Задержание произошло в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураОдессавзятка
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