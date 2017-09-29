Климкин о претензиях Венгрии: закон об образовании никого не ограничивает

Новый закон об образовании в Украине не ограничивает права национальных меньшинств, а наоборот дает им дополнительные возможности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках мероприятий во время "Рижской конференции-2017", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Образовательная реформа полностью соответствует нашим обязательствам. Приведу простой пример текущей ситуации. Год назад я посещал консульство в Закарпатье, я здоровался с людьми и некоторые люди не могли ответить мне по-украински", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что позиция Украины заключается не в том, чтобы ограничить обучение на языках национальных меньшинств, а в том, что определенное количество предметов должно преподаваться на украинском.

"Иначе граждане Украины, где говорят в основном на венгерском или румынском, не смогут поступить в университет, не смогут служить в армии или занять государственную должность ... И это также вопрос национальной безопасности. Идея этого закона - не ограничить кого-то, а расширить возможности для всех, привлечь всех к общественной жизни", - сказал министр.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который принимал участие в мероприятии вместе с Климкиным отметил, что в данной ситуации необходимо обсудить возникшую ситуацию.

"Конечно, в данной ситуации необходим диалог между Украиной и ЕС, когда одна из стран-членов выражает обеспокоенность, чтобы прояснить спорный вопрос", - сказал он.

Как известно, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами данного закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной в связи с законом "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".