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Луценко пообещал "проверку бизнеса вандалов", которые уничтожили граффити

Воскресенье, 3 сентября 2017, 18:18

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бизнес предпринимателей из магазина "Эмпориум" на ул. Грушевского, 4, на фасаде которого уничтожено граффити времен Майдана, проверят все государственные контролирующие органы.

Об этом Луценко заявил 3 сентября в Facebook.

"Бизнес вандалов из "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - заявил он.

Также генпрокурор напомнил, что столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити, которые были нанесены в ходе Революции Достоинства на фасаде дома на Грушевского.

3 сентября стало известно,что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".

Позже вход в магазин люкс-мебели, с фасада которого ранее стерли граффити, разгромили, а у входа зажгли шины.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса. 

Украинская правда  

Темы: ЛуценкоКиевЕвромайдан
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